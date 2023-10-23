Украинские военные готовятся форсировать реки на немецких машинах-амфибиях (видео)

Нидерланды пообещали Украине передачу этих машин

Украинские военные на учениях в Нидерландах тренируются форсировать реки на немецких машинах M3 Amphibious Rig. Подготовка продолжается с февраля.

Власти страны, где проходят учения, пообещали Украине передачу этих машин. Подробности передаёт Военный курьер.

Обучают украинских бойцов работе с новым военным транспортом немецкие и британские инструкторы.

"Наш основной вопрос — это сейчас форсирование Днепра, и, скорее всего, тяжелая техника будет перебрасываться по этим машинам", — заявил представитель ВСУ.

Один из проходящих подготовку инженеров отметил большие возможности и эффективность работы машин. Используя их, можно устанавливать плавающие мосты между берегами. M3 Amphibious Rig могут переправить технику по воде в формате паромной переправы.

В сети появилось видео учений с украинскими военными по форсированию реки с использованием немецких машин-амфибий M3 Amphibious Rig.

Справка

M3 Amphibious Rig – немецкая военная машина-амфибия, используемая для переправы танков и других транспортных средств по воде. Это разработка фирмы Eisenwerke Kaiserslautern 1982-1992 годов.

Машина оснащена двумя большими алюминиевыми понтонами, которые перевозятся на крыше. Они разворачиваются на воде и служат платформой для переправки техники.

Экипаж такой машины насчитывает три человека. По суше эта техника двигаться со скоростью 80 км/ч, по воде – 14 км/ч.

При использовании в качестве многоразового парома может транспортировать вес до 63,5 т. В качестве моста – допустима большая нагрузка.

Такие M3 Amphibious Rig есть на вооружении Китайской Республики (Тайвань) и армии Сингапура.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Украина получила все обещанные США танки Abrams.