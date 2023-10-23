Спас двух побратимов, а сам погиб: на Киевщине в день рождения похоронили храброго воина

С первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину мужчина взял в руки оружие

Ежедневно, защищая Украину от российских оккупантов, свои жизни отдают наши воины. На фронте погиб житель Обухова Олег Спасиба, он несколько дней не дожил до своего 34-летия.

О гибели героя сообщается на Facebook-странице Обуховсокго городского совета. Его проводили в последний путь в день его рождения — 22 октября. У воина остался маленький сын, жена, мама и брат.

Олег Спасиба

Олег Спасиба с августа 2019 года служил в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины в "Киевском следственном изоляторе". Во время службы был награжден наградами за добросовестное и качественное исполнение своих служебных обязанностей, а также за мужество и самоотверженность.

Провести героя в последний путь собралось множество людей

С первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину Олег взял в руки оружие и пошел защищать Родину. 16 июля 2022 года он добровольцем вступил в ряды ВСУ. Во время службы получил должность командира отделения легендарных 'Волков Да Винчи' 67 ОМБр 27 стрелкового батальона 3-й роты.

"17 октября во время выполнения боевого задания он погиб как настоящий герой, спас жизнь двух побратимов в районе населенного пункта Ямполь Донецкой области. Он ушел из жизни, но в сердцах родных, друзей и знакомых Олег останется мужественным, храбрым, отважным патриотом своей страны", — сказано в некрологе.

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб защитник из Ивано-Франковской области Игорь Шевчук. Он ушел добровольцем на войну еще в 2014 году, борьба с оккупантами стала для мужчины смыслом жизни.