Война — день 610: оккупанты превращают Авдеевку в Бахмут и не собираются останавливать атаки

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия в Украине продолжаются по всей линии фронта, но без заметных продвижений с обеих сторон. Впрочем, эксперты считают, что до весны россиянам будет нужно показать результат из-за приближения президентских выборов, а потому активность боевых действий на фронте будет лишь усиливаться в холодную пору года. Очевидно, что наиболее от этого пострадает Авдеевка, которая уже превращается во второй Бахмут, но обстрелов стоит ждать всем украинцам. Впрочем, в этом году Украина будет не только отбиваться от российских ударов, но и наносить ответные.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

23:05 В Николаевской области замечена группа ударных вражеских дронов, которые движутся в направлении Николаева.

22:00 Вечернее обращение Зеленского:

21:00 Донецк попал под обстрел, повреждены многоэтажки, сообщают о пострадавших. —

20:00 Зеленский обратился к лидерам ЕС: "Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии: и более простые решения, и решения, которые были сложными для политиков. И мы рассчитываем на ваше единство в ответ – на решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Это ваше решение станет одним из сильнейших в этом десятилетии и во многом определит весь дальнейший путь Евросоюза".

Некоторые жители Соломенского района Киева слышали взрыв, — предварительно это взорвалось колесо у грузовика.

С начала октября группы разминирования ГССТ обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, — Military Media Center.

19:00 Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Хмельницкой области и обсудил с местными жителями их впечатления после обстрела 25 октября:

18:00 Украинским военным могут уже в начале следующего года предоставить ракеты ATACMS с радиусом поражения 300 км, — журналист "Голоса Америки" Мирослав Гонгадзе.

Дания выделила пакет военной помощи Украине на сумму в более полумиллиарда долларов. В него вошли танки, боеприпасы и дроны.

17:00 В ближайшее время к ВСУ присоединится еще не один батальон из россиян, — так секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном создании в украинской армии батальона "Сибирь", полностью состоящего из россиян.

"Действительно на нашей стороне очень много воюют представителей России, русских меньшинств, которые выступают категорически против режима Путина. И они помогают нам в этой борьбе", — говорит Данилов.

16:00 В Авдеевке с вечера сильный дождь, влажная почва, и потому армия рф ослабила интенсивность штурма, не может использовать беспилотники и стало меньше стрелковых боев, — глава ГВА Барабаш.

15:00 Зеленский провел военный кабинет в специальном формате, провел откровенный разговор со всеми командующими о самых важных темах.

"Доклады Главкома Залужного, министра Умерова, начальника ГУР МО Буданова и главы СБУ Малюка. План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК. Согласовали позиции", — сообщил президент.

14:00 Страны ЕС отстают от графика поставок артиллерийских снарядов ВСУ. Ранее партнеры обещали предоставить 1 млн патронов к марту, но теперь эти сроки сдвигаются. Такая ситуация дает российской оккупационной армии дополнительное преимущество на поле боя, пишет Bloomberg.

13:00 Во временно оккупированном Севастополе обнаружили место дислокации российского берегового ракетного комплекса "Бастион". Именно оттуда оккупанты запускают по Украине ракеты "Оникс". OSINT-аналитики проекта Radio & Nukes показали позиции на спутниковых снимках.

12:00 Украина в скором времени увеличит производство боеприпасов за счет государственных и частных предприятий. Оборудование уже устанавливается, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире новостного телемарафона.

11:00 Представители СБУ задержали очередную группу российских агентов, которые шпионили для врага в Сумской области. Работали злоумышленники в приграничных районах, чтобы корректировать артиллерийский огонь и воздушные удары оккупантов. Больше всего они хотели добраться до подразделений ВСУ, которые пользуются радиолокационными комплексами. Сейчас трем сообщникам грозит пожизненное заключение.

10:00 Генштаб ВСУ отчитался о свежих потерях среди российской армии. Еще более 800 захватчиков отправились в ад!

Потери армии рф в Украине 26.10.2023

9:00 На Херсонщине — снова потери среди мирного населения. Из-за российского обстрела погиб 13-летний мальчик, еще двое взрослых получили минно-осколочные ранения.

8:30 К концу 2023 года Украине удастся выйти на массовое производство беспилотников. По прогнозам министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, количество дронов в месяц может достигнуть десятков тысяч. Об этом он заявил накануне на брифинге в Стокгольме.

7:00 За прошедшие сутки на фронте произошло около 78 боевых столкновений с врагом. Подробнее об этом — в свежей утренней сводке от Генштаба ВСУ:

6:00 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

этой ночью в ряде регионов Украины раздавались сигналы воздушной тревоги. Также сообщалось о звуках взрывов — в частности, в Сумской и Харьковской областях. Данные уточняются;

накануне вечером россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате повреждений инфраструктуры без электроэнергии оказалось три населенных пункта — Берислав, Томарино и Шляховое. Ремонтные работы обещали начать утром пятницы;

в Палате представителей Конгресса наконец-то избрали нового спикера. Им оказался республиканец Майк Джонсон. Он уже заявил, что для одобрения выделения помощи Украине есть "определенные условия", которые сейчас активно обсуждаются. В частности, они будут касаться четкой подотчетности;

аналитики ISW считают, что главе Чечни Рамзану Кадырову все сложнее балансировать между попытками удержать приверженность своего мусульманского электората и благосклонностью к Кремлю;

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США в ООН по гуманитарной помощи жителям Сектора Газа. Документ, в частности, был направлен на противодействие насилию, которое сейчас совершают в регионе боевики ХАМАС.

3:00 Парламент Уэльса признал Голодомор геноцидом украинского народа

1:00 Россияне за прошедшие сутки 20 раз обстреляли Сумскую область, там было зафиксировано 146 взрывов

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский говорит, то в ночь на 25 октября оккупанты пытались ударить непосредственно по Хмельницкой АЭС.

С данными за 23 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 607: ВСУ отбили наступление на востоке и продвинулись на юге

О том, что происходило 24 октября, читайте в материале: Война — день 608: оккупанты стягивают новые силы к Авдеевке и обстреливают Украину

Информацию за 25 октября смотрите по ссылке: Война — день 609: ВСУ получили преимущество на фронте, но россияне не прекращают попыток атаковать