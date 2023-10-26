Укр

россия грозит Киеву "космическим" ударом: эксперт назвал три причины, почему это "полный бред"

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Российская космическая ракета не долетит до Украины Новость обновлена 26 октября 2023, 23:18
Российская космическая ракета не долетит до Украины. Фото NASA

Эксперт развалил идею россиян ударить по Киеву космической ракетой в пух и прах

В россии подозревали, что план удара по Киеву космической ракетой со взрывчаткой может оказаться несовершенным, поэтому решили перестраховаться. Они планировали модифицировать ракету таким образом, чтобы она не достигла орбиты после запуска, а упала где-то в Украине. И для этого хотели обратиться к известному ракетостроителю Юрию Соломонову.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный специалист Олег Стариков. Однако и этот план обречен на провал.

Юрия Соломонов был генеральным конструктором ракетных комплексов наземного базирования Московского государственного института теплотехники. В 1990-х годах он возглавил группу разработчиков баллистической ракеты "Тополь-М". Бывший глава российского "Роскосмоса" дмитрий рогозин и нынешний руководитель его дочернего предприятия "Ракетно-космический центр "Прогресс" дмитрий баранов хотели попросить эксперта модернизировать гражданскую ракету-носитель, чтобы она упала в определенном месте в Киеве.

Однако, у этого плана есть ряд недостатков и первый из них — ракеты такого типа не предназначены для полетов на "малую дальность", то есть 500–1000 км. Это межконтинентальные боевые ракеты с дальностью полета в 5-12 тыс. Км. Единственным выходом мог бы стать полный оборот такой ракеты вокруг Земли и попадание в цель. Но есть серьезное "но" — у ракеты попросту не хватило бы топлива для такого полета.

Второй недостаток — во время прохождения слоев атмосферы ракета обычно сгорает, а чтобы этого избежать нужно установить обтекатель полезного груза. Это специальная камера с крепкими жаростойкими стенками на верхушке ракеты-носителя. Но цена обтекатели практически равна стоимости целой ракеты.

"Для понимания: чтобы защитить одну ракету "Союз", россиянам нужно потратить столько же денег, сколько они тратят на ударные БПЛА за год. Это же бред полный", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Выходом мог бы стать запуск оперативно-тактических ракет малой и средней дальности от 500 до 5000 км. Они не достигают орбиты и вполне могли бы "ударить по Киеву". Но тут появляется третья проблема. Согласно договору между СССР и США от 1987 года все такие ракеты были ликвидированы.

"Поэтому никаких шансов воплотить планы российских "космонавтов" в жизнь нет", — говорит Олег Стариков.

Подробнее о провальной идее российских "космонавтов" читайте в материале "Бред космических масштабов: почему у путина хотят бомбить Киев ракетоносителями для спутников".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии запустили ядерные ракеты в рамках учений. За пусками лично наблюдал владимир путин.

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#Россия #Космос #Ракетный удар