"Мы будем использовать все наше оружие": Данилов анонсировал большие неприятности для россии под выборы

Выборы в россии будут "не сладкими"

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ВСУ не будут давать покоя российским военным во время так называемых выборов в рф. Для атак украинские бойцы будут использовать оружие, изготовленное в Украине.

Об этом Данилов рассказал в интервью изданию "Фокус". По его словам, Украина имеет определенные договоренности с партнерами, и не может использовать для атак в сторону россии зарубежное оружие. Вместо этого может применять свою.

"Есть определенные договоренности с партнерами, что мы не используем оружие, которое они нам предоставляют [в направлении рф]. Мы придерживаемся слова. Но относительно нашего оружия, мы будем применять его против рф. Но мы не атакуем детские сады, больницы, гражданское население, как это делает россия. В этом разница между нами и варварами, ворвавшимися на нашу территорию", — отметил секретарь СНБО.

Также Данилов подчеркнул, что армии россии будет крайне тяжело во время так называемых выборов президента рф, которые состоятся 17 марта 2024 года.

"Сейчас у них будут проходить так называемые выборы. Если называть вещи своими именами, это перепись населения, чтобы определенное количество людей якобы проголосовало за современного Гитлера, по фамилии путин. Этот период будет проходить до марта месяца. Мы будем использовать все наше оружие, чтобы не оставить в покое военных рф в этот период. Наша задача — атаковать противника и уничтожать его военный потенциал", — отметил Данилов.

Напомним, что россияне также проводили незаконные выборы и на оккупированных украинских территориях. Тогда многих людей заставляли голосовать против своей воли.

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