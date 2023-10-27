Россияне под Авдеевкой потеряли минимум бригаду, заявил Зеленский

Британия остается надежным партнером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он рассказал ему о попытках россии окружить Авдеевку Донецкой области: наши воины остановили оккупантов и нанесли врагу значительные потери, которые составили по меньшей мере бригаду личного состава.

Об этом сообщается в Telegram-канале Владимира Зеленского. Также обсуждалось дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО ракетами и антидроновыми средствами.

"Поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства остается непреклонной. Я очень ценю это", — отметил украинский президент.

Зеленский добавил, что проинформировал Риши Сунака также о действиях России в Черном море, угрожающих гражданскому судоходству. Глава Украины подчеркнул, что украинский зерновой коридор продолжит работать, несмотря ни на что.

"Мы также обменялись мнениями по Ближнему Востоку и согласились, что остановка эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества", — резюмировал глава государства.

Для справки: бригада — это тактическое военное соединение во всех видах вооруженных сил и родах войск. В сухопутных войсках состоит из нескольких батальонов (дивизионов) и подразделений войск специального назначения. В среднем численность бригады – от 1 000 до 8 000 человек, но бывает и больше.

Как сообщал "Телеграф", координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российская армия несет значительные потери в боях за Авдеевку. Несмотря на это, военное руководство оккупантов продолжает посылать на убой своих подчиненных, тех, кто не выполняют приказы, фактически казнят.

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