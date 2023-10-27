Мобилизация в Украине: в чем разница между контрактом с ВСУ и мобилизацией

Прохождение службы контрактников и мобилизованных отличается

В Украине уже 20 месяцев длится мобилизация и военное положение. В этот период все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет становятся военнообязанными и подлежат мобилизации в армию. Однако, по своему желанию они могут добровольно пойти в ВСУ и подписать контракт на службу.

На портале АрміяInform рассказали в чем разница между контрактом и мобилизацией. Среди главных отличительных черт срок службы, командировки и основания для увольнения.

Что касается срока службы, то контракт с ВСУ может быть подписан от 1 года до 10 лет. По истечению срока контракта службу можно прекратить. В военное время действует распоряжение о демобилизации. Те, кто был мобилизован, могут закончить службу только по особому Указу президента Украины.

Воинов-контрактников имеют право отправлять в командировки по стране в государственные органы, на предприятия, в учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения. Это делается для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе. Для мобилизованных подобного рода командировки не предусмотрены.

Вместе с тем оснований для увольнения с воинской службы у мобилизованных больше, чем у контрактников. Поводом для прекращения службы могут стать наличие жены, мужа или родителей с обеих сторон с инвалидностью I или II группы. Также мобилизованный может прекратить службу в случае, если у него на содержании есть трое и больше несовершеннолетних детей.

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