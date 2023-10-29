Атакуют, наступают и уничтожают: у ВСУ есть новые успехи на фронте (карта)

Защитники ведут боевые операции на различных "подходящих" участках фронта

Украинские военные имеют очередные успехи на фронте, отражая атаки российских оккупантов и нанося им серьезные потери. Кроме того, ВСУ продолжили наступательные действия под Бахмутом и на западе Запорожской области

Такие данные публикует Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что ВСУ эффективно используют БПЛА и затрудняют применение российской артиллерии на южном фланге Бахмута.

Украинские войска отразили атаки российских оккупантов вблизи Клещиевки и Андреевки. Российские СМИ утверждали, что российские войска атаковали украинские силы в районе Дубово-Василевки, Хромового, Клещиевки и Андреевки 27 октября.

Захватчики пытались атаковать позиции ВСУ к северу и югу от Бахмута, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Украинские войска отразили российские атаки на Марьинку и Новомихайловку. Также были отражены атаки вблизи Степового, Авдеевки, Керамика, Тоненького, Опытного и Первомайского.

При этом, за прошлые сутки, как отмечает ISW, российские оккупанты, вероятно, понесли одни из самых высоких потерь в рф на сегодняшний день в 2023 году. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил министру обороны США Ллойду Остину, что потери россиян в районе Авдеевки составили около 4000 военнослужащих за неустановленный период, вероятно, в октябре текущего года.

Украинские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области. Им удалось добиться небольших успехов во время атак вблизи Работино. При этом источники в рф сообщают, что российские войска отразили несколько украинских атак близ Копани.

Защитники ведут боевые операции на различных "подходящих" участках фронта. Они успешно уничтожают российские позиции и наблюдательные посты на островах дельты реки Днепр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина формирует новый батальон под названием "Сибирь", в котором будут исключительно россияне, желающие воевать против режима диктатора владимира путина.