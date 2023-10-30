Еще двое — в реанимации: количество жертв от удара по "Новой почте" под Харьковом продолжает расти

Россияне убили семерых и травмировали 17 человек

В результате вражеской атаки 21 октября 2023 года на терминал "Новой Почты" в пгт Коротич Харьковской области возросло количество погибших. Умер 25-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также начальник военной администрации отмечает, что это уже 7 жизнь, которую забрали россияне ударом по "Новой почте".

Известно, что 25-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение после удара оккупантов по терминалу "Новой почты". Однако, к сожалению, сегодня утром он скончался в больнице.

По сообщению Синегубова, состоянием на 30 октября 2023 года в результате обстрела погибли 7 человек и еще 12 находятся в больнице, двое из них — в реанимации. В общей сложности было травмировано 17 человек.

Что сегодня известно об ударе по терминалу

Несмотря на позднее время, в которое был нанесен удар по терминалу, 22:15, на предприятии находились 22 работника "Новой почты" разных возрастов (от 19 до 42 лет), которые сортировали посылки с лекарствами и гуманитарную помощь. Взрыв произошел менее, чем через минуту после объявления воздушной тревоги.

Последствия удара по "Новой почте"

Известно, что россияне нанесли удар ракетами С-300, ведь специалисты взрывотехнического управления изъяли на месте ее обломки. Обстрел был произведен с территории Белгородской области россии. В результате попадания на объекте возник пожар площадью около 300 кв. м. Также были повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа.

Ранее "Новая почта" сообщила, что после этой трагедии планирует оборудовать свои терминалы "капсулами безопасности". Как рассказал совладелец компании Вячеслав Климов, они нужны для случаев, когда нет времени добежать до укрытия.

22 октября 2023 года было объявлено днем траура по погибшим на "Новой почте".

"Телеграф" сообщал, что посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередное преступление россиян. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее стремлении привлечь россию к ответственности.