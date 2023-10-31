Ночью россияне били по Украине ракетами и дронами: где прогремели взрывы, что известно о последствиях

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений

В ночь на 31 октября, незадолго до полуночи, россия атаковала Украину ракетами, в Миргороде Полтавской области произошли взрывы. Также враг запустил беспилотники, активно работала противовоздушная оборона.

В 23:55 в Воздушных силах сообщили, что через Сумскую область в сторону Миргорода летит вражеская ракета. Еще несколько ракет через область двигались в юго-западном направлении.

Сразу после полуночи местные СМИ написали, что в Миргороде прогремели взрывы. По предварительным данным мониторинговых каналов, враг атаковал Миргород ракетой Х-59.

"Ночной вражеский ракетный удар по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано", — уже утром сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Также россияне атаковали Украину дронами. В 01:20 Воздушные силы сообщили, что в Николаевской области работает ПВО по ударным БпЛА. Позднее объявили, что беспилотники двигались через Винницкую область курсом на запад. Вскоре в Хмельницкой области прогремели взрывы, работала ПВО.

Вскоре первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин поблагодарил бойцов сил ПВО за отличную работу. По его информации, пострадавших нет. Повреждения объектов инфраструктуры тоже нет.

Как сообщал "Телеграф", на днях российские оккупанты совершили массированный обстрел Хмельницкой области. Значительно пострадал город Славута, там было повреждено порядка 300 многоэтажек, а также пострадали люди.