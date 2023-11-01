Украина под масштабной атакой дронов: где звучали взрывы

В разных областях работает ПВО

Российские оккупанты опять устроили масштабный ночной обстрел с использованием большого количества ударных беспилотников.

Как сообщают мониторинговые группы, после полуночи в Украине фиксировались минимум четыре группы дронов, большая часть из которых летала в Полтавской области. В то же время пресс-служба Воздушных сил ВСУ отметила, что угроза наблюдается для Староконстантинова (Хмельницкая область), Умани (Черкасская область) и Кременчуга (Полтавская область).

При этом в СМИ появлялись сообщения о том, что взрывы звучали возле Староконстантинова и Кременчуга. По всей видимости речь идет о работе сил ПВО.

Позже также появилась информация, что группа дронов была зафиксирована между Днепропетровской и Запорожской областями.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, но жителей областей, где была объявлена воздушная тревога, призвали находиться в безопасных местах.

Как сообщалось ранее, в Херсоне и Кривом Роге днем 31 октября прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, российские оккупанты запустили ракеты "Искандер-М" с территории Крыма.