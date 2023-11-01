"Не ко времени, но..." В Раде объяснились за перекладывания плитки в городах во время войны

Деньги свалились на местные бюджеты слишком внезапно, говорит нардеп

Десятки городов Украины охватили акции протеста в связи с тем, что власти тратят бюджетные средства на благоустройство, а не на помощь военным, которая более актуальна в военное время.

Однако на самом деле часто просто больше нет готовых идей и проектов, куда лучше применить деньги. Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал народный депутат Сергей Нагорняк, который также является членом парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

По его словам, многие общины институционально слабы и не имеют качественных проектов, как использовать деньги, чтобы они могли дальше работать и создать рабочие места, — например, создать предприятие по производству дронов или защитных сооружений.

"Деньги в общину пришли быстро и в середине года. Поэтому у них сразу появились идеи, которые лежали на столе, что в первую очередь можно сделать. Ничего большего, кроме перекладывания плитки или завершения строительства каких-то стадионов на местах, они не придумали. Понятно, что это взбудоражило общество. Для людей, которые отдают последние копейки на армию, это все не ко времени. Мы тоже понимаем, что пафосная свадьба экс-сотрудницы ГБР не ко времени. Так же, как плитка и детские площадки", — подчеркнул Нагорняк.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Раде рассматривали законопроект о перенаправлении налога на доходы физлиц от военных с местных бюджетов в государственный, однако голосование провалили.