Демобилизация во время войны: у Зеленского объяснили, чего ждать военным

Многие воины находятся на фронте без перерыва и отдыха

В украинских городах родственники и близкие воинов Вооруженных сил Украины провели митинги, на которых требовали от высшего военно-политического руководства государства демобилизации для военнослужащих, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищающих нашу страну. Проблема состоит в том, что законы Украины не предусматривают оснований для демобилизации или увольнения в запас военных во время действия режима военного положения.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский. По его словам, в правительстве ведутся дискуссии по изменению этих норм.

"Никаких юридических оснований и механизмов для демобилизационных мероприятий в Украине нет. Это касается как военнослужащих, мобилизованных во время войны, так и тех, кто по состоянию на 24 февраля 2022 года уже проходил службу в регулярных войсках и чей срок службы уже подошел к концу. Мы работаем над этим вопросом, но сейчас я не могу сказать, что у нас уже есть наработанная модель", — сказал нардеп.

Вениславский подчеркнул, что сложность внедрения этих изменений состоит в том, что в условиях полномасштабной войны заменить почти миллион опытных военнослужащих на позициях мобилизованными бойцами крайне тяжело. Он отметил, что на данном этапе войны вопрос опыта участия в боевых действиях и соответствующих навыков является основополагающим.

Больше по этой теме читайте в материале "Телеграфа": "Демобилизация во время войны — миссия невыполнима? Почему государство не может позволить военным отдых и как это изменить".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, по каким причинам возможна демобилизация во время войны. Есть несколько случаев, когда военный может вернуться в гражданскую жизнь.