Продолжение мобилизации: в ТЦК одной из областей сделали неожиданное заявление

Заявление представителя ТЦК прозвучало на фоне заявлений о нехватке военных

В Украине уже 20 месяцев длится мобилизация и военное положение. Несмотря на некоторые заявления о том, что мобилизационные процессы проходят все труднее, острого дефицита кадров пока не наблюдается.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил спикер Полтавского областного территориального центра комплектации и соцподдержки майор Роман Истомин. По его словам, в Полтаве мобилизационные планы выполняются.

"Возможно, не на все 100%, но никаких нареканий от высшего военного руководства страны мы не получали. Дефицита отдельных специальностей тоже нет", – заявил Истомин.

Больше по этой теме читайте в материале "Телеграфа": "Демобилизация во время войны — миссия невыполнима? Почему государство не может позволить военным отдых и как это изменить".

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов признал, что Украине не хватает военных и оружия. В то же время у украинцев есть воля сделать действительно независимое государство.