Почему ломаются стратегические планы Украины и где ошиблись США: генерал объяснил

На словах союзники готовы быть с Украиной до конца, но пока не ясно – до какого именно, говорит Игорь Романенко

Украина вошла в ноябрь под очередные российские атаки с воздуха, а также попытки штурмов на ряде направлений, включая Авдеевку. А в США идет своя "война" – за помощь Украине, которую тормозят игры республиканцев.

С чем Украина стратегически подходит к концу года – и каковы наши перспективы в отражении российской агрессии? Об этом генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу".

"Целый год мы обороняемся на востоке. Пытаемся атаковать на юге. Но стратегически не достигаем нужных целей. К сожалению, за два месяца до конца года приходится констатировать, что стратегические задумки высшего военно-политического руководства Украины на поле боя не реализованы. По той простой причине, что россияне укрепились, а нам элементарно не хватает сил. Более того – союзники уменьшают помощь нашей стране", – отмечает Игорь Романенко.

Он напоминает, что уменьшилось ежемесячное финансирование со стороны США потребностей Украины. Об этом заявляется официально.

Под вопросом уже и 60 млрд долларов, которые администрация Байдена запрашивала для нас у Конгресса, "зашив" это в совместный пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и на укрепление границы с Мексикой.

"Последний военный транш мы получили на 150 млн долларов. В основном это – снаряды. Новых вооружений не было. Заявление журналистки Мирославы Гонгадзе, что в некоем "светлом будущем", возможно, в следующем году, мы получим ракеты ATACMS дальностью в 300 км, пока остается лишь заявлением. Да, первые поставки ракет ATACMS (дальностью до 160 км, с кассетными боеприпасами) состоялись. Но их получено крайне мало, иначе мы бы видели более эффективные и частые удары с их использованием", – подчеркивает генерал.

Он обращает внимание, что на этом фоне появляется предложение путина к американскому руководству – не давать Украине ATACMS, а лучше приехать в москву "на блины". Договариваться.

"Может, и задумались в Вашингтоне… Там ведь сейчас пытаются наладить отношения с Пекином. И, судя по всему, США и КНР будут искать вариант, как совместно править миром, разделяя сферы влияния. Так что нам следует трезво оценивать динамично меняющуюся геополитическую обстановку", – считает Игорь Романенко.

У нас незначительно вырос зенитный и зенитно-ракетный потенциал, отмечает эксперт. Ищутся новые подходы. Например, на старые ЗРК ("Бук", "Куб") поставляют старые американские ракеты "воздух-воздух". Их у США много. Но дальность там – в районе 10 км. Это, конечно, хорошо для борьбы с маловысотными целями. Но нам нужны комплексы дальнего действия, акцентирует генерал.

"Даже в таких комплексах ПВО как Patriot, SAMP/T нам необходимы именно варианты дальнего действия и противоракетные. И в куда большем количестве, чем предоставляют партнеры, – поясняет Игорь Романенко. – Мы бы существенно поправили свои оборонные возможности, имей самолет поколения 4+ (как F-16). Он может использоваться и как штурмовик, и как средство противовоздушной обороны. Но, увы, американцы сдвигают и сдвигают сроки".

По мнению эксперта, представители США искусственно затягивают появление истребителей F-16 в украинском небе.

"Изначально говорилось о возможности первых поставок осенью этого года. Теперь всё перенесено на следующий год, причем со сроками до сих пор ничего не ясно. И всё это – из-за позиции именно США, тогда как европейцы готовы были действовать активнее. Могли бы компенсировать это затягивание массовыми поставками ударных вертолетов. Но этого тоже нет", – констатирует генерал.

Уже явно заметно, продолжает он, что со стороны партнеров меняются подходы с обеспечением Украины. На словах они готовы быть с нами до конца. Вот только пока так и не ясно – до какого конца?

"Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон подчеркивает важность того, что следует понять – как именно Белый дом видит победу Украины. Потому что пока всё выглядит так, что США не хотят ни победы россии, ни победы Украины. Позиция советника по безопасности Джейка Салливана и главы ЦРУ Уильяма Бернса на затягивание войны, на выделение помощи "по чайной ложке", на постоянное растягивание сроков поставок необходимого нам вооружения, на умиротворение рф уже показала свою совершенную несостоятельность", – уверен Игорь Романенко.

Мало того, что россияне пришли в себя после наших прошлогодних удачных действий, укрепились, сделали выводы – и после эффективной обороны переходят в атаки, так они еще и "подожгли" Ближний Восток. А чтоб не рвануло еще и на Тайване, американские власти плотно начали переговоры с китайцами. А те готовы говорить лишь с позиции обоюдных компромиссов. И где гарантия, что одним из компромиссов не станет ослабление поддержки Украины? – подытоживает военный эксперт.