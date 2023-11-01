Кабмин вскоре вернет поставщикам ВСУ право на прибыль, — Минобороны

В ближайшие дни проект постановления будет передан на рассмотрение правительства.

На одном из ближайших заседаний правительство должно рассмотреть постановление, окончательно возвращающее поставщикам Вооруженных Сил Украины право на прибыль в цене на продукцию военного назначения за весь период действия военного положения. Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что подготовили проект постановления Кабмина, подтверждающий право украинских производителей на прибыль.

"Украинские компании, которые вооружают и одевают армию и при этом платят налоги, предоставляют рабочие места, имеют право на прибыль. Прибыль для предприятий ВПК — это то, что позволяет им инвестировать в изобретения и экспериментальные разработки. Это инвестиция в усиление ВСУ, а следовательно — в приближение победы", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в разработке документа принимали участие представители сектора ВПК, включая ключевые Ассоциации, объединяющие производителей военной продукции и тыловых поставщиков.

В ближайшие дни проект постановления будет передан на рассмотрение правительства.

"Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины" (NAUDI) отметила, что во время совещания заместитель министра обороны Юрий Джигир представил текст проекта постановления Министерства обороны, которое "должно урегулировать все спорные вопросы с украинскими оборонными предприятиями и окончательно решить проблемы в оборонно-промышленном комплексе, возникшие из-за неправомерных выводов Государственной аудиторской службы (ГАСУ), согласно которым вся прибыль поставщиков Минобороны была расценена как "убытки государства".

Руководитель Всеукраинского объединения областных организаций работодателей предприятий легкой промышленности Александр Соколовский отметил, что на рынке оборонных закупок сложилась огромная проблема, которая могла довести до банкротства и производителей оружия, и все предприятия легкой промышленности, работавшие с МО.

"Мы все, кто шьет в Украине, поставляем продукцию гораздо дешевле турецких и китайских производителей, платим здесь зарплаты и налоги, приветствуем шаги, которые помогают решить, наконец, эту проблему, которая поставила под угрозу существование целых отраслей", — пояснил он.

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас отметил: "За первые две недели полномасштабной войны коллектив нашей компании сделал сверхусилия для обеспечения Вооруженных Сил техникой и боеприпасами. В течение этих двух лет мы продолжаем работать на грани возможностей. И, наконец, от Министерства обороны и министра Рустема Умерова обратная связь, свидетельствующая, что украинские производители нужны украинскому государству".

Глава Всеукраинского объединения федерации работодателей машиностроительной промышленности Виталий Немилостивый подчеркнул, что украинский ОПК обладает мощным потенциалом.

"Если Минобороны продолжит открыто коммуницировать и сотрудничать с реальным сектором и производителями, мы имеем все шансы получить те же результаты, которые мы имеем, например, с высокоточными противотанковыми средствами поражения — "Стугой", "Корсаром", по другим типам вооружения", — добавил он.

"Текст постановления согласован с представителями ассоциации, мы видим реальное желание Минобороны решить эту проблему", — отметил исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Максим Поливяный.

Заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий заявил, что позиция нового руководства Минобороны позволяет надеяться, что Украина сможет существенно нарастить собственное производство и сосредоточиться на нуждах фронта, не отвлекаясь на безосновательные проверки ГАСУ: "Состоялась конструктивная дискуссия, в ходе которой были выяснены все спорные вопросы и согласован консолидированный текст. И это постановление и подход Министерства обороны дает надежду, что украинские производители смогут работать и сосредоточить ресурсы на создании новых рабочих мест, а главное – на поставках крайне необходимого на фронте оружия".

Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.

При этом 21 сентября Верховная Рада приняла постановление №10071, фактически отменяющее выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль всех поставщиков Минобороны — в том числе критически важного для фронта оружия — расценивается как "убытки государства".

Также выводы ГАСУ обжалует в суде Министерство обороны. Минэкономики же выпустило разъяснение о том, что поставщики Минобороны действовали в правовом поле и получали прибыль законно.

27 октября Госаудитслужба согласилась, что прибыль для предприятий ВПК следует вернуть в состав цены.