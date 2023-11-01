Отпели во дворе: на Буковине священник УПЦ МП не впустил в храм гроб c телом украинского защитника (видео)

Священник не признает рф агрессором

На Буковине разразился скандал с УПЦ МП прямо на похоронах погибшего защитника. Местный батюшка отказался заносить гроб с ним в церковь.

Об этом рассказал священник ПЦУ Роман Грищук. По его словам, инцидент произошел 31 октября в селе Шебутинцы Сокирянской общины Днестровского района. Там в этот день проходил похорон бойца ВСУ Анатолия Харабары. Родственники погибшего договорились, что храм в селе Шебутинцы откроют для того, чтобы провести молебен за погибшим бойцом. Панихиду должны были служить военные капелланы ВТО. Однако священник православной церкви Московского патриархата не разрешил заносить гроб в церковь и проводить там службу.

Священник заявил, что перед покойным бойцом ВСУ "не нужно открывать царские ворота, потому что его могут и отпеть на улице перед сельским клубом".

"Со священником было согласовано, что ПЦУ будет петь в храме. Но он не захотел открыть даже дверь, считая этого воина недостойным того, чтобы во время молитвы за бойца была открыта дверь к алтарю, что на Буковине делается для каждого покойника, которого отпевают в храме! Мотивировал он это тем, что, по его мнению, мы этого Героя можем похоронить даже под клубом", – Грищук.

После разговора с представителем УПЦ МП, капелланы все же провели молебен за погибшим бойцом, но на улице возле храма. Священник ПЦУ утверждает, что батюшка из УПЦ МП никогда не признавал россию как агрессора. Войну в Украине называл "гражданской", "междоусобной браню". Себя же и своих прихожан священнослужитель называл не украинцами, а славянами, а потому Службу Божью он должен служить не на украинском языке, а на славянском.

Напомним, ранее мы писали о том, что подобный случай на Буковине произошел еще весной 2023 года.