Бойцам на передовой нужен отдых, но сменить их некому: военный эксперт предложил выход

Военное руководство не рискует отпускать ценные кадры из армии

В украинском информационном пространстве все чаще появляются сообщения о том, что мобилизационные процессы с каждым днем идут все труднее, хотя в ТЦК и СП регулярно отчитываются, что процесс набора новых людей идет согласно плану. Причина такого разногласия может крыться в том, что на фронте нужны именно опытные военные, а те, кто там уже воюет, нуждаются в отдыхе.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" военный эксперт Иван Ступка, заменить военных на фронте все еще некем. Поскольку в мире и в украинском обществе возлагают большие надежды на контрнаступление, то военное руководство испытывает давление и не рискует отпускать на ротацию ценные кадры.

"Людей не хватает, это факт. Все мы понимаем, что большие потери несет не только враг, но и мы сами. Приходится мобилизовать даже тех, у кого нет мощной мотивации и идеального здоровья. Это реалии большой войны, к сожалению", — сказал он.

При этом он добавил, что те бойцы, которые находятся на передовой 20 месяцев подряд теряют эффективность из-за усталости и эмоционального истощения. Чтобы решить эту проблему, эксперт предложил продлевать отпуска для военнослужащих, пока вопрос демобилизации не будет решен.

"Более гибкий подход к ротационным процессам позволил бы бойцам отдохнуть, а командирам — быть спокойными, что кадр не потерян и скоро вернется на свою позицию", — говорит Ступка.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Демобилизация во время войны – миссия невыполнима? Почему государство не может разрешить военным отдых и как это изменить

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, по каким причинам возможна демобилизация во время войны. Есть несколько случаев, когда военный может вернуться к гражданской жизни.