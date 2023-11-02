Враг активно давит на двух направлениях: что происходит на фронте 2 ноября (карта)
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Наши защитники наносят оккупантам урон в живой силе и технике
Идет 617-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за минувшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Бахмутском и Марьинском направлениях.
Как сообщил Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Наши воины наносят оккупантам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Там наши защитники отразили 10 атак противника.
На Бахмутском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение возле Хромово, Клещиевки и Андреевки, успеха не имели. Здесь наши защитники отразили 15 атак противника.
Кроме того, захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации продолжает пытаться окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области. Там наши воины отразили 7 атак врага.
На Марьинском направлении враг активно, но безрезультатно штурмовал в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак.
Напомним, 1 ноября издание The Economist опубликовало обширную статью авторства главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, почему война перешла в состояние позиционной и о том, как вывести ее из этого положения. "Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с ее переводом.