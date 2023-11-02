Враг активно давит на двух направлениях: что происходит на фронте 2 ноября (карта)

Наши защитники наносят оккупантам урон в живой силе и технике

Идет 617-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за минувшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Бахмутском и Марьинском направлениях.

Как сообщил Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Наши воины наносят оккупантам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Там наши защитники отразили 10 атак противника.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstate

На Бахмутском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение возле Хромово, Клещиевки и Андреевки, успеха не имели. Здесь наши защитники отразили 15 атак противника.

Кроме того, захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации продолжает пытаться окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области. Там наши воины отразили 7 атак врага.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

На Марьинском направлении враг активно, но безрезультатно штурмовал в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак.

Ситуация на Марьинском направлении на карте deepstate

Напомним, 1 ноября издание The Economist опубликовало обширную статью авторства главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, почему война перешла в состояние позиционной и о том, как вывести ее из этого положения. "Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с ее переводом.