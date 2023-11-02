Повестка считается законно врученной только при одном условии: разъяснения юриста

"Приглашение в военкомат" могут відать в любом месте

В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Повестку могут получить мужчины в возрасте 18-60 лет, однако она считается врученной законно только при соблюдении определенных условий.

Самое главное — повестка должна быть вручена лично военнообязанному и он должен поставить подпись о ее получении. Такое разъяснение в комментарии "РБК-Украина" дала юрист практики военного права Татьяна Козян.

Что должна содержать повестка по новому порядку военного учета:

название "Повестка";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилию руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

Повестку могут выдать практически везде и это будет считаться законным вручением. Действующим законодательством не определено место, где должна быть вручена повестка. Важно получил ли мужчина ее лично.

"Судебная практика идет таким путем, что надлежаще врученной считается только та повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении … Поэтому в случае, когда о получении повестки расписались жена, родители или соседи, повестка вручена неправильно. Именно поэтому, если повестка была выдана не лично и на ней нет подписи, получатель может не являться в военкомат", – подчеркнула юрист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие повестки могут получить военнообязанные в ноябре. Существует несколько видов.