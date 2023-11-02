Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" об основном послании, которое несет колонка Залужного в The Economist

Колонка Залужного – это послание и предупреждение всем.

1. Западу, который критически оттягивает поставки оружия.

2. Нам, потому что некоторые забыли, что идет война и начали тратить деньги на футбольные поля, где никогда не было футбола и ледовые дворцы, где никогда не было хоккея. А нужны изобретения и технологические решения для прорыва обороны врага.

Хочу напомнить, что Первая мировая война – это война экономик. Кайзеровская Германия имела технологии, но проиграла из-за экономического истощения. Причем проиграла, сражаясь на чужой территории.

А мы и близко не кайзеровская Германия в Первой мировой, да еще и на собственной территории воюем.

Текст Залужного — это о потребностях войск и о концентрации усилий, необходимых для удовлетворения этих потребностей.

Выборы, барабаны в бомбоубежищах в список этих потребностей точно не входят.

Источник: Facebook Дениса Поповича