Его тело нашли через год в день смерти: в Одессе простились с украинским воином (фото)

Семья погибшего долго ждала процедуру ДНК

В Одессе провели в последний путь бойца ССО "Азов" Андрея "Груню" Грушецкого, тело которого пытались вернуть целый год. Защитнику было всего 30 лет.

Парень погиб при выполнении боевого задания в лесополосе на Запорожском направлении, наткнувшись на вражескую засаду. Тело воина было обнаружено через год в день его гибели – 18 июня. Об этом сообщает Украинская служба информации.

Фото - Перший міський. Одеса

"Мой сын был сапером, потому и всегда был в первых рядах при штурмах. Так происходило и в этот раз. Год пытались вернуть его. И символически – ровно через год нам это удалось. Долго ждали процедуру ДНК, и вот наконец-то появилась возможность спокойно его похоронить" – рассказывает мать героя.

Андрей Грушецкий в первый день полномасштабного вторжения вступил в ТРО, и через три недели перевелся в Киев. Там он служил в ССО "Азов". Как отмечает мать погибшего, 18 июня прошлого года подразделение Андрея шло на штурм и бойцы натолкнулись на вражескую засаду. Ее сын шел в группе первый и попал под обстрел. Его побратимы успели спастись. Тело Андрея не могли унести с поля боя год.

"Начало полномасштабной войны мы встретили вместе и ни минуты не размышляли, что делать дальше. Первые три недели мы служили в Одессе, а когда поняли, что для нашего города угрозы нет, направились в Киев и там вступили в ряды ССО "Азов". Пока это третья отдельная штурмовая бригада. Груня погиб, когда шел первым номером штурмовой группы, как стрелок-сапер. Он понимал все риски, но не имел страха. Я визуально видел, как Андрей попал под вражеский обстрел. Но тогда мы не смогли забрать его с поля боя", – рассказал побратим воина Владислав Скоробогач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что семья погибшего юного воина просит Владимира Зеленского присвоить посмертно звание Героя Украины Богдану Хмелюку.