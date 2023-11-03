Украина без единого выстрела "ликвидировала" тысячи оккупантов: подробности от американского генерала

Информационное давление Украины приносит плоды

Украина убедила дезертировать тысячи российских военнослужащих, участвующих в полномасштабной войне. Благодаря точным информационным операциям украинской стороны поле боя покинули 17 тысяч оккупантов.

Об этом заявил командир американских войск специального назначения генерал-лейтенант Джонатан Брага на ежегодной конференции Ассоциации армии США. Его слова цитирует Business Insider.

Он отметил, что информационное давление Украины на российских военнослужащих в СМИ и социальных сетях стало важным инструментом. Благодаря ему службу покинули множество россиян.

"Это 17 тыс. солдат, которых не нужно было взрывать на поле боя или уничтожать. Это ослабило защитные механизмы российских войск", – заявил Брага.

По его словам, также через социальные сети, армия и военная разведка могут собрать подробную информацию о противнике, его технике и личном составе. Генерал дал высокую оценку информационным спецоперациям Украины. Брага подчеркнул, что на тактическом уровне подрыв морального духа противника и общей боеспособности подразделений являются неотъемлемой частью военной деятельности.

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