Целью стал военный объект: подробности удара по Ивано-Франковской области

Обломки сбитого беспилотника упали около 6 утра в Калушском районе

Российские оккупанты в ночь на 3 ноября атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". Под ударом оказались западные области, в том числе Ивано-Франковская.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Подробности она обнародовала в своем Telegram-канале.

Враг направил дроны по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, которые находятся на Ивано-Франковщине. Украинские защитники сбили "Шахед", но его обломки вызвали пожар.

По данным ГСЧС, обломки сбитого беспилотника упали около 6 утра в Калушском районе. Пока информация о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступала.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук уточнила, что на место сразу прибыли соответствующие службы. Пожар локализован.

В ночь со 2 на 3 октября россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе несколькими волнами. Первые сигналы тревоги раздались около 19:47. Тогда в воздушных силах сообщили об угрозе атаки ударными беспилотниками. В общем, воздушная тревога распространялась по стране до 05:20.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне также массированно ударили беспилотниками по Украине и в ночь на 1 ноября.