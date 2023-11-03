Укр

Прорывом станет не F-16: аналитик назвал украинское вооружение, которое способно переломить ход войны

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
БФРК «Сапсан»
БФРК «Сапсан». Фото itc.ua

Первые образцы были изготовлены на средства, выделенные Саудовской Аравией, и представлены еще в 2016 году

Истребители F-16, которые Запад собирается предоставить Украине, во-первых, по словам Валерия Залужного, уже стали менее полезны для нашей обороны, а также проблемой является и обещанное их количество. Эта цифра несопоставима с количеством боевых самолетов на вооружении россии. Поэтому Украине нужно обратить внимание на собственное производство вооружения.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев. Для сравнения, он привел цифры — в начале широкомасштабного вторжения у ВСУ было 100 боевых самолетов, в то время как у россиян насчитывалось до 1000-1200 единиц.

"Прорывом для нас станет использование средств поражения с дальностью более 500 км. В частности, речь идет об оперативно-тактических комплексах украинского производства "Сапсан". Первые образцы были изготовлены на средства, выделенные Саудовской Аравией, и представлены еще в 2016 году. Один был передан инвесторам, другой остался в ВСУ. Его дальность поражения вдвое больше, чем у ATACMS, которые, возможно, будут переданы украинской стороне (300 км), и в три раза больше, чем у тех, которые нам уже передали (165 км)", — пояснил эксперт.

Изготовление и использование собственного вооружения даст Украине возможность наносить удары по военным объектам на территории россии, что сейчас невозможно из-за предоставленных нами политических гарантий по использованию западной техники. По словам Дмитрия Снегирева, дальность поражения "Сапсана" позволит ВСУ держать под огневым контролем места накопления военной техники и авиации врага в глубине его территории.

Например, после удара ATACMS по аэродрому "Бердянск" штурмовые вертолеты К-52 были передислоцированы в Таганрог. Имея на вооружении "Сапсан", ВСУ могли бы легко "достать" их и на новом месте. Чтобы спасти технику, россияне были бы вынуждены переносить места базирования авиасоединений. Это лишило бы их одного из основных преимуществ на линии фронта — преимущества в воздухе. Также, по словам Снегирева, проблем оккупантам добавили бы и большие расстояния, которые вынуждены были бы преодолевать пилоты врага для атаки наших позиций.

"Вот вам и "вундерваффе". Не надо изобретать велосипед или просить его у кого-то. У нас уже все есть, и оно наше. Профинансированность этого проекта составляет около 70%, не хватает примерно 500 млн грн. Это, извините, два отмененных тендера на замену брусчатки. Почему этого до сих пор не было сделано, почему это не выполняется сейчас?", — резюмировал Дмитрий Снегирев.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Война с рф зашла в тупик. Военные аналитики назвали два "вундерваффе", которые изменят паритет сил в пользу Украины

Теги:
#Война #Вооружение #ВСУ