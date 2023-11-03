Прорывом станет не F-16: аналитик назвал украинское вооружение, которое способно переломить ход войны

Первые образцы были изготовлены на средства, выделенные Саудовской Аравией, и представлены еще в 2016 году

Истребители F-16, которые Запад собирается предоставить Украине, во-первых, по словам Валерия Залужного, уже стали менее полезны для нашей обороны, а также проблемой является и обещанное их количество. Эта цифра несопоставима с количеством боевых самолетов на вооружении россии. Поэтому Украине нужно обратить внимание на собственное производство вооружения.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев. Для сравнения, он привел цифры — в начале широкомасштабного вторжения у ВСУ было 100 боевых самолетов, в то время как у россиян насчитывалось до 1000-1200 единиц.

"Прорывом для нас станет использование средств поражения с дальностью более 500 км. В частности, речь идет об оперативно-тактических комплексах украинского производства "Сапсан". Первые образцы были изготовлены на средства, выделенные Саудовской Аравией, и представлены еще в 2016 году. Один был передан инвесторам, другой остался в ВСУ. Его дальность поражения вдвое больше, чем у ATACMS, которые, возможно, будут переданы украинской стороне (300 км), и в три раза больше, чем у тех, которые нам уже передали (165 км)", — пояснил эксперт.

Изготовление и использование собственного вооружения даст Украине возможность наносить удары по военным объектам на территории россии, что сейчас невозможно из-за предоставленных нами политических гарантий по использованию западной техники. По словам Дмитрия Снегирева, дальность поражения "Сапсана" позволит ВСУ держать под огневым контролем места накопления военной техники и авиации врага в глубине его территории.

Например, после удара ATACMS по аэродрому "Бердянск" штурмовые вертолеты К-52 были передислоцированы в Таганрог. Имея на вооружении "Сапсан", ВСУ могли бы легко "достать" их и на новом месте. Чтобы спасти технику, россияне были бы вынуждены переносить места базирования авиасоединений. Это лишило бы их одного из основных преимуществ на линии фронта — преимущества в воздухе. Также, по словам Снегирева, проблем оккупантам добавили бы и большие расстояния, которые вынуждены были бы преодолевать пилоты врага для атаки наших позиций.

"Вот вам и "вундерваффе". Не надо изобретать велосипед или просить его у кого-то. У нас уже все есть, и оно наше. Профинансированность этого проекта составляет около 70%, не хватает примерно 500 млн грн. Это, извините, два отмененных тендера на замену брусчатки. Почему этого до сих пор не было сделано, почему это не выполняется сейчас?", — резюмировал Дмитрий Снегирев.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Война с рф зашла в тупик. Военные аналитики назвали два "вундерваффе", которые изменят паритет сил в пользу Украины