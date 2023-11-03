"Пока этого не произойдет, нет смысла": Кулеба ответил на вопрос о тайных переговорах Украины и россии

Оккупанты должны уйти

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет никаких тайных переговоров со страной-агрессором. Этого не произойдет, пока армия россии не покинет суверенные территории нашего государства.

Основой "мирной формулы", продвигаемой Украиной, является уважение суверенитета и территориальной целостности. Об этом он сообщил в эфире утренней программы телеканала ZDF.

"Если переводить с дипломатического (языка — ред.) на обычный, то это означает, что россия должна уйти из Украины", — заявил он.

Также глава украинской дипломатии отметил, что сейчас идут переговоры с Германией о получении Украиной ракет большой дальности Taurus. Он подчеркнул, что "вопрос открыт, но Германия требует времени".

Кроме того, министр отметил, что Украина построила доверительные отношения со своими партнерами, поэтому не стоит беспокоиться, что предоставленное оружие будет использовано не так, как этого просят.

О возможном склонении к переговорам с агрессором все чаще стали говорить аналитики. По мнению эксперта Игаря Тишкевича, россия намеренно шантажирует Запад затяжной войной против Украины, чтобы в 2024 году на каком-то моменте стимулировать ситуацию, при которой могут начаться консультации, а затем и переговоры с агрессором по замораживанию войны.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце октября издание The Washington Post сообщило, что Киев и москва ведут переговоры по обмену военнопленными и телами погибших солдат, проходу судов из портов Черного моря Украины, а также возвращение украинских детей из России.