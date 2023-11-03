Ахмед Закаев: "россияне должны чувствовать, что война не где-то там, а рядом. Всегда"

Чеченские бойцы из состава ВСУ переносят боевые действия на территорию противника

Летом стало известно, что сын премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева участвует в боевых операциях против российских оккупантов на территории Украины. Фактически — в чужой войне, хотя чеченцы (не путать с тиктокерами-кадыровцами. — Ред.) считают ее своей.

"Телеграф" воспользовался случаем и после презентации Ахмедом Закаевым книги Майрбека Тарамова "Когда седеют дети", задал вопросы о детях самого премьер-министра:

— Оба сына рядом со мной, но мы меняемся – двое здесь, один кто-то с семьей живет. У меня двое сыновей и дочь. Дочуля живет в Чехи. Старший сын принимает участие в деятельности наших подразделений. И, знаете, что я хочу сказать? В Украину едут [воевать] люди не откуда-то из российского захолустья, а из европейских стран, чтобы вместе с украинцами бороться, защищать свободу. Это показатель того, насколько мы близки, и насколько чеченцам понятно, за что борется украинский народ. Я уверен в том, что у нас есть будущее, иншалла! — говорит ичкерийский политик.

Ахмед Закаев с книгой "Когда седеют дети" на презентации проектов в помощь детям БФ "Душа Украины"

О боевых подразделениях ичкерийцев в составе украинских войск, которые летом заходили на территорию россии, выполняя боевую операцию, г-н Закаев сказал скупо:

— Наши ребята находятся в Харьковской и Запорожской области, в Бахмуте — по всей линии фронта. И есть диверсионные группы, которые заходят на территорию противника. Думаю, что перенос боевых действий на территорию противника — это самое важное. Если они [россияне] ведут войну с Украиной, то должны чувствовать, что она не где-то далеко, а рядом. Всегда.

"Телеграф" спросил у г-на Закаева, как он отпустил сына воевать? И как себя настроил, что сын будет подвергаться опасности?

— От судьбы никуда не уйдешь. Джахар Дудаев в свое время говорил: "На войне первые 15 минут страшно". Я тогда не понял, что он имел в виду. Если ты в первые 15 минут не погибаешь, дальше понимаешь, что делать, и воюешь.