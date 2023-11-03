"Цели Украины очевидны": у Зеленского после статьи Залужного рассказали, каким видят конец войны

В ОП рассчитывают, что россия со временем сосредоточится на внутренних проблемах

После выхода в журнале The Economist статьи главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, в Офисе президента заявили, что в Украине есть четкое понимание того, как должен выглядеть конец войны с россией. А увеличение поставок оружия должно привести к достижению технологического преимущества на поле боя.

Об этом в соцсети Х сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, несмотря на все трудности современного этапа войны, "цели и стратегии Украины очевидны и понятны".

"Увеличение запасов оружия для достижения технологического превосходства на поле боя. Значительные тактические поражения россии. Крах российского оборонного заказа. Как следствие: неконтролируемый возврат агрессивных мобилизованных сил в россию — крах фундаментальных мифов российской пропаганды — окончательное падение влияния "путинской вертикали" внутри россии – внутренние беспорядки – замена нынешних российских элит элитами переходного периода", — подчеркнул советник ОП.

По мнению Подоляка, в результате всего этого россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, на которое она действительно заслуживает. Он уточнил, что подразумевает место "неглобального игрока".

Советник ОП также отметил, что в результате этих событий значительно снизится поддержка глобальной нестабильности. По его мнению, появится возможность возродить международное право и международные институты.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей статье в журнале The Economist отметил, что война с россией зашла в тупик из-за паритета сил. Расчет на обескровливание врага он назвал своей ошибкой, ведь россия не считает свои потери.

Обратите внимание! "Телеграф" вспомнил где и о чем были прошлые статьи Залужного, и какое влияние они оказали на военную помощь: Запад слышит Залужного? Как его публикации в известных СМИ отражаются на оружии для Украины.