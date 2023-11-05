"На фронт вернулся с травмами": в полицейском отделении Киева избили военного (видео)

Автор обратился к полиции за ответами

В Киеве возник очередной громкий скандал с военным. Столичные полицейские якобы избили защитника у себя в отделении.

Такую информацию распространяют местные Telegram-каналы. Свои слова они подкрепляют видео, как утверждается, с места событий.

Как пишет известный украинский журналист Константин Андриюк, ссылаясь на информацию из сети, защитник по имени Сергей, который получил ранения во время боя стрелкового боя на фронте, был направлен на военную лечебную комиссию (ВЛК) в город Киев.

"После прохождения комиссии Сергей направился на вокзал, где был задержан полицейскими за…(ВНИМАНИЕ!) нарушение комендантского часа !!! Это при том, что у него в руках был билет на поезд, заключение ВЛК и военный билет!", — пишет журналист.

Утверждается, что после этого бойца доставили в Шевченковское отделение полиции, где его якобы избили правоохранители, а потом отпустили.

"Сергей вернулся в сектор боевых действий с тяжелым сотрясением мозга и многими другими признаками избиения и сейчас находится в больнице города Балаклея, куда уже звонили из Киева и просили не оформлять травмы.

Спасибо врачам, они отказались от преступления", — пересказывает Андриюк слова источника.

На видео, как утверждается, с места избиения, видно помещение, похожее на отделение полиции, где мужчина в полицейской форме, с криками "у тебя проблемы?", бросает мужчину в военной форме на пол и приказывает ему лежать. На еще одном видео, пишет источник, изображен избитый мужчина во время боев на фронте.

В своем посте автор обратился к правоохранителям и Елене Зеленской.

Обновлено: На странице полиции Киева последовал ответ. Там сообщили, что по факту конфликта полицейского и пограничника начата служебная проверка. Утверждается, что инцидент произошел в ночь на 4 ноября в Киеве. Фигурантами события является пограничник и патрульные полицейские.

По словам правоохранителей, военный был в состоянии алкогольного опьянения во время комендатского часа, а на законное требование предъявить документы ответил агрессией. К своим словам они также добавляют и видео с бодикамер.

"Сотрудник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Однако последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать. Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкасской области парень избил украинского военного с костылем на остановке общественного транспорта.