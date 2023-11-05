ВСУ уничтожили один из новейших российских "аналоговнет": что за "зверь" (видео)

Машину еще называют "куполом против дронов"

Украинские защитники уничтожили еще одно "вундерваффе" россиян. "Демилитаризация" оккупантов успешно произошла на Таврийском направлении.

Об этом сообщил командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский. Речь идет об одной из новейших станций РЭБ — "Поле-21".

Отмечается, что станция предназначена для угнетения каналов спутниковой навигации. Деталей о том, как была выведена из строя эта техника россиян, Тарнавский не предоставил.

Что из себя представляет "Поле-21"

По данным из открытых источников, "Поле" — это cистема РЭБ, которую еще называют "куполом против дронов". Система, создана в 2016 году и предназначена для борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Комплекс способен создавать купол помех и тем самым подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам. По данным россиян, дальность работы "Поля-21" 60 километров, по данным украинской разведки – более 25 километров.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ уничтожили гордости оккупантов на 100 млн долларов.