Россияне снова обстреляли жилой район Херсона: есть раненые (фото)

Разрушения серьезные

Оккупационные войска рф снова атаковали Херсон. Обстрелу россиян подверглись дома мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По информации спасателей, под вражеский удар попал один из микрорайонов областного центра. Разрушения получили жилые дома.

"Спасатели выехали на обследование места попадания. На момент прибытия пожара обнаружено не было", — говорится в сообщении.

К сожалению, в результате террористического акта есть раненые, а именно 4 человека. Им была оказана медицинская помощь.

Также в ГСЧС опубликовала фото с места событий. На них можно увидеть масштаб разрушений.

Напомним, что вечером 5 ноября россияне также атаковали Одесчину и Днепропетровщину. В случае с последней, по предварительным данным, ракетную угрозу удалось пресечь, а вот в Одесской области, к сожалению, есть прилет. Согласно официальной информации украинских военных, враг нанес удар по инфраструктурному объекту гражданского судоходства. Повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника. Взрывная волна нанесла повреждения и окрестным домам.