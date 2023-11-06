Гибель солдат в Запорожской области: 128-я бригада сделала заявление

В бригаде пообещали отомстить

В 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ прокомментировали массовую гибель своих бойцов во время награждения в Запорожской области. Там назвали официальные цифры потерь.

Об этом сообщает пресс-служба бригады. По данным военных, ракетный удар россиян забрал жизни 19 воинов.

Отмечается, что в настоящий момент проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии.

"Погибли лучшие наши бойцы. Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за побратимов в 100-кратном размере", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее единственным комментарием властей о потерях был пост нардепа и экс-главы ЗОВА Алексея Кучеренко. Он заявлял, что в результате удара погибли 28 военных.

Напомним, что "Телеграф" ранее собрал все известные подробности по поводу трагедии в Запорожской области. О первых именах погибших и том, как это произошло вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Также мы сообщали о том, что Владимир Зеленский прокомментировал удар по месту награждения ВСУ. По его мнению, трагедии можно было избежать.