"Без манипуляций": что генерал Хоренко сказал о победе Украины незадолго до увольнения

На поле боя лучше охотиться, а не быть жертвой

Победа не будет даваться Украине легко. Каждый сантиметр земли на нуле выгрызается и это тяжелый труд.

Когда каждый это поймет и прекратит манипулировать, то Украина сможет одержать верх в этой войне. Об этом в интервью незадолго до своего увольнения сказал уже бывший командующий Сил спецопераций ВСУ генерал Виктор Хоренко.

Генерал Хоренко отметил, что все легко даваться не будет и все должны понимать, насколько это тяжелый труд.

"Каждый сантиметр на нуле выгрызается. И, пока каждая семья в Украине не осознает это, будет трудно.

Когда люди это поймут и не будут манипулировать некоторыми вещами, тогда мы сможем одержать желаемую победу", — сказал экс-командующий ССО.

Он подчеркнул, что без этого все эти процессы, как и время, будут затягиваться. Однако украинские Силы обороны готовы работать и готовы работать все, что нужно, чтобы вернуть наши земли.

По мнению генерала, лучше прийти и отстаивать направление своей деятельности сейчас. Ведь, как он сказал: "… чем раньше ты начнешь готовиться, тем больше у тебя будет возможностей и выполнить задание и остаться в живых. И на поле боя лучше охотиться, а не быть жертвой".

Бывший руководитель ССО также отметил, что считает важной коммуникацию с бойцами непосредственно на линии фронта, поэтому часто приезжал туда. В некоторых операциях решение приходилось принимать в считанные секунды. И это были решения, влияющие на десятки жизней людей.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", в пятницу, 3 ноября, президент Владимир Зеленский внезапно уволил командующего Сил специальных операций Виктора Хоренко. Как выяснилось, представление на увольнение Хоренко главе государства представил министр обороны Рустем Умеров.