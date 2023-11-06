Украина таки воюет в Судане? Неизвестные воины зачищают "вагнеровцев" в Африке на новом видео

В Судане работает и пехота и дроны

Журналисты опубликовали новые видео, как утверждается, продолжения похождений украинских разведчиков в Судане. Там они якобы "зачищают" наемников ЧВК "Вагнера".

Видеоролики были опубликованы изданием Kyiv Post. Авторы материала указывают, что эксклюзивно получили видео от источников в секторе безопасности и обороны.

На кадрах, вероятно, запечатлена боевая работа сотрудников ГУР МО. Указывается, что события разворачиваются в Судане, где в настоящее время продолжается операция по "зачистке ЧВК "Вагнера", их местных террористов и сотрудников спецслужб рф".

По данным источника, видео были сняты "за последние две недели" в одном из городов Судана, но другие детали операции не раскрываются из соображений безопасности. Журналисты отмечают, что независимо пока не проверили ни одно из этих видео.

На первом видео можно увидеть бойцов в современном обмундировании, которые ведут огонь по неизвестным личностям. Те, в свою очередь, пытаются отстреливаться, а у кого не получается — убегают.

На втором ролике происходящее уже запечатлено от лица неизвестного дрона. На земле в этот момент происходит ряд взрывов, но, из какого именно оружия они были произведены, не понятно.

Стоит отметить, что официально украинская разведка не подтверждает и не опровергает информацию о её бойца в Судане. Так, например, представитель ГУР, комментируя данные новости, акцентировал, что украинская разведка может лишь констатировать, что россия ослабляет свое влияние везде по миру. И отметил, что "Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились".

Ранее мы писали о том, что бои в Судане начались в апреле 2023 года. Причиной стали противоречия между армией и силами быстрого реагирования, которые при поддержке "вагнеровцев" пытались устроить госпереворот.