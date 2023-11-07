Демобилизация во время войны: в Раде сделали грустное для бойцов заявление

Многие находятся на фронте уже почти два года

Родные военных, которые находятся на фронте с первого дня полномасштабной войны, обеспокоены отсутствием демобилизации и четко установленных сроков службы. Однако на сегодняшний день, это крайне маловероятно.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" выразил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Украины в ВР Федор Вениславский. Он подтвердил, что на эту тему ведутся горячие дискуссии.

"На сегодняшний день я не вижу оснований для демобилизации. Идет полномасштабная конвенционная война. История показывает, что в ходе таких войн демобилизация до завершения боевых действий, как правило, не осуществляется. Да, данный вопрос обсуждается, ведутся горячие дискуссии, но говорить о каких-либо решениях на данный момент не приходится", — отметил он.

Вениславский добавил, что чтобы предметно рассматривать возможность демобилизации, нужно понимать мобилизационный ресурс. Военнослужащих, которые сейчас находятся на фронте, необходимо кем-то заменить, а для этого нужно совершить ряд больших и сложных действий.

Чтобы ротация стала возможной осуществить, парламент принял закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Однако за полгода он так и не был подписан Владимиром Зеленским. Вениславский не стал уточнять, в чем причина задержки.

"Да, закон был создан и предоставлен на подпись президента. В чем причина — вопрос к Офису президента, который ответственен за эти вопросы", — отметил он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Что такое смарт-мобилизация и уволят ли из ВСУ воюющих два года — интервью с членом оборонного комитета

Напомним, в Киеве прошла акция родственников военнослужащих, которые требовали проведения ротации. Многие воины находятся на фронте без перерыва и отдыха с самого первого дня полномасштабного вторжения.