Визит Зеленского в Израиль: СМИ узнали от дипломатов новую информацию

В сеть была слита информация о предстоящем визите украинского лидера

Президент Украины Владимир Зеленский отложил свою поездку в Израиль, разговоры о которой не утихают долгое время, на неопределенный срок. Визит должен был состояться во вторник, 7 ноября.

Информацию об этом публикует газета The Times of Israel, ссылаясь на израильский дипломатический источник. По его словам, Зеленский все же поедет в Израиль, но новая дата пока неизвестна.

"Если президент Зеленский приедет, его встретят с распростертыми объятиями", — сказал один из чиновников.

Причиной решения отложить поездку стала утечка информации о том, что президент собирается посетить Израиль. Новости о его приезде на этой неделе просочились в СМИ на выходных. Потому было решено изменить дату.

Отметим, что журналист "Кан" Амихай Штайн заявил, что якобы Израиль отказал Зеленскому в визите, сославшись на "неподходящее время". В то же время в Израиле заявили, что факта отказа украинскому лидеру не было. В свою очередь и посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что действительно со стороны Израиля не поступало отказа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из чиновников в Израиле заявил, что утечка информации о приезде Зеленского в Израиль вредит безопасности украинского лидера.