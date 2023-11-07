"Тем, кто не верит в Победу, не место во власти и в командовании": Данилов о 7 уроках войны

Выигрывает тот, кто смелее, креативнее и инновационнее

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выпустил колонку в издании "Украинская Правда", в которой перечислил уроки войны с россией, созданные украинскими Силами обороны. Он также написал, что война в 2023 году сильно отличается от войны в 2022 году.

Пока трансформации, через которые проходят Украина и ее бойцы на фронте, набирают скорость. Об этом говорится в материале УП.

"Мир изменился. Преобразования набирают скорость. Война россии против Украины запустила процесс глобальной трансформации. Мы вынуждены жить в условиях неопределенности и непредсказуемости, когда не работают никакие прогнозы по ходу войны, результативности санкций, эффективности международных механизмов безопасности. Украина и мир столкнулись с войной принципиально нового типа – причудливым гибридом окопных тактик и сетевых технологий, умноженных на бешеную динамику изменений», — пишет Данилов.

Он также отмечает, что война в 2023 году – это принципиально иная война, нежели в 2022 году. Соответственно и Украина в этом году – это совсем другая страна, чем в прошлом году.

"Силы обороны Украины сейчас и вчера – это качественно другая армия. Скорость перемен имеет значение, выигрывает тот, кто смелее, креативнее и инновационнее", — добавляет секретарь СНБО.

Также Алексей Данилов задался вопросом, если россиянам не удалась молниеносная война, почему получится победить в затяжной, ведь основа для поражения никуда не исчезла. К тому же история доказала, что прогрессирующие общества свободны, а государства рабов не выдерживают конкуренции.

Он пишет, что на поле боя проходит соревнование воли и технологий, за почти два года войны украинская армия в этом плане прошла путь, который в других случаях занимает не одно поколение.

"Сейчас украинские Силы обороны пишут новые боевые уставы, закладывают теории и практики ведения войн нового типа, формируют важные уроки", — добавляет секретарь СНБО.

О каких именно уроках идет речь

Урок первый. Воля – основа борьбы. Уверенность в Победе и ценности Свободы – абсолютный императив. Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и командовании.

Урок второй. Формула устойчивого мира – это формула современного оружия, опирающаяся на мощь отечественного ВПК. С началом войны Украина не только сохранила производственные мощности, но и с каждым месяцем мы наращиваем количество и ее номенклатуру. Дальше больше.

Урок третий. Наука и технологии – фундамент государства. Да, самая высокая квалификация украинских айтишников помогает каждый день Силам обороны нивелировать разницу в российском количестве украинским качеством, а инженеры и конструкторы БПЛА создали новый род войск.

Урок четвертый. Украинская военная наука. Опыт войны, приобретенные тяжелой кровью знания позволяют создать уже сегодня уникальную украинскую военную школу и проводить учения по "украинскому стандарту". В далекой перспективе НАТО не будет иметь более боеспособных, чем украинские подразделения.

Урок пятый. "Анти Будапешт". Никаких размытых гарантий безопасности только ратифицированные на парламентском уровне соглашения с четким алгоритмом действий и утвержденной номенклатурой военной помощи. Процесс подготовки к заключению двусторонних сделок безопасности Украина уже начала.

Урок шестой. Мобилизация, основанная на подготовленных резервах и четкой системе учета. На сегодняшний день государство знает о каждом своем военнообязанном больше, чем когда-либо.

Урок седьмой. Жесткий прагматизм в отстаивании национальных интересов и уважение интересов союзников, друзей и партнеров.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о том, как Украина готовится к тяжелой зиме по словам секретаря СНБО Алексея Данилова. Он рассказал, что на данном этапе не все задачи в этом процессе успешно выполнены. Однако в целом ситуация не критична.