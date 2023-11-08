"Ты ж живой, не прикалывайся": сеть разрывает умилительное видео спасения птицы бойцом ВСУ

К счастью для птицы, рядом был украинский солдат

На защиту Сил обороны от российского нашествия могут рассчитывать абсолютно все украинцы. Это касается и братьев наших меньших, что, в очередной раз, доказало новое видео, которое изрядно растрогало сеть.

Данный видеоролик публикуют сейчас многие украинские Telegram-каналы. С каждым днем оно становится все популярней.

Начинается видео с печальных кадров — сойка (птица семейства врановых) повесилась на леске от растяжки и не могла ничего сделать. Вероятно, птица не увидела в полете ловушку и врезалась в неё. Животное висело в беспомощном состоянии и, скорее всего, спустя какое-то время умерло. К счастью, неподалеку оказался украинский воин.

Мужчина не только освободил птицу, но и выхаживал её пока она набиралась сил после травмы. Воин обращался с пернатым как со своим новым побратимом — серьезно, но ласково.

"Давай, выживай, чтобы все у нас нормально было", — говорит воин.

Мужчина обеспечил птицу жильем, водой и едой, а спустя время она восстановилась.

Простые украинцы, увидев это видео, изрядно растрогались:

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ чудом спасли семью из оккупированных Олешек от затопления.