"Ты ж живой, не прикалывайся": сеть разрывает умилительное видео спасения птицы бойцом ВСУ
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К счастью для птицы, рядом был украинский солдат
На защиту Сил обороны от российского нашествия могут рассчитывать абсолютно все украинцы. Это касается и братьев наших меньших, что, в очередной раз, доказало новое видео, которое изрядно растрогало сеть.
Данный видеоролик публикуют сейчас многие украинские Telegram-каналы. С каждым днем оно становится все популярней.
Начинается видео с печальных кадров — сойка (птица семейства врановых) повесилась на леске от растяжки и не могла ничего сделать. Вероятно, птица не увидела в полете ловушку и врезалась в неё. Животное висело в беспомощном состоянии и, скорее всего, спустя какое-то время умерло. К счастью, неподалеку оказался украинский воин.
Мужчина не только освободил птицу, но и выхаживал её пока она набиралась сил после травмы. Воин обращался с пернатым как со своим новым побратимом — серьезно, но ласково.
"Давай, выживай, чтобы все у нас нормально было", — говорит воин.
Мужчина обеспечил птицу жильем, водой и едой, а спустя время она восстановилась.
Простые украинцы, увидев это видео, изрядно растрогались:
Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ чудом спасли семью из оккупированных Олешек от затопления.