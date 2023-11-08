В Украине масштабная воздушная тревога: все подробности (обновлено)

Возле севера летает еще и тактическая авиация

Во всех без исключения украинских городах раздаются звуки воздушной тревоги. В воздушных силах предупреждают об опасности.

Так, по данным украинских военных, тревога связана со взлетом российского МиГ-31К — это носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал". Взлет летательного аппарат зафиксирован с аэродрома Саваслейка.

Об угрозе другого ракетного вооружения, например, баллистических ракет пока не сообщается. Между тем за 10 минут до масштабной тревоги в северные области Украины предупредили об опасности из-за активности еще и тактической авиации, которая может носить соответствующее ей вооружение, в частности, управляемые авиабомбы.

Стоит отметить, что противник регулярно "кошмарит" Украину взлетами своих МиГов с гиперзвуковым вооружением. Дело в том, что из-за скорости ракет не всегда можно добежать до укрытия, а поэтому наши военные, заботясь о гражданах, включают тревогу сразу при взлете таких целей.

Обновлено в 15:05: отбой тревоги, связанной с МиГом — Воздушные силы ВСУ.

Сразу после этого по областям пошли "отбои".

Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, что известно об одной из самых грозных путинских ракет — "Кинжале".

Ранее мы писали о том, что в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели несколько мощных взрывов.