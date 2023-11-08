"Война не перейдет в затяжной формат": у Зеленского ответили на 4 пропагандистских тезиса россии

В ОП перевели российскую ложь с пропагандистского языка на объективный

В Офисе президента Украины развеяли все российские "сказки" о войне в Украине, которые рф продвигает в качестве своих новых основных нарративов. Там также призвали украинцев не подыгрывать противнику.

Об этом пишет советник главы ОП Михаил Подоляк в своем Telegram-канале. Так, у Зеленского выделили четыре российские "идеи-фикс", которые активно продвигают пропагандисты:

"замороженный конфликт";

"переговоры";

"санкции не работают";

"в украинском военно-политическом руководстве раскол".

"Перевожу с российско-пропагандистского на объективную: "рф категорически боится военного проигрыша и продолжения давления по линии фронта", "Рф нужна только капитуляция и сохранение за собой хотя бы части оккупированных территорий", "ресурсное истощение россии слишком очевидно, военные производства депрессированы, происходит постоянный поиск расходников в Иране/КНДР", "рф категорически хочет спровоцировать внутриполитический кризис в Украине, чтобы не проиграть", — говорит Подоляк.

Объясняя все эти тезисы, Подоляк обратился к украинцам и попросил прекратить "сознательно доигрывать российские примитивные пропагандистские игры". По его словам, на самом деле нет и не будет никакого перехода войны в затяжной формат. Отмечается, что переговоры об объемах оружия продолжаются, инвестиции в производства идут, стратегии корректируются.

Нет и не будет переговорного процесса на условиях россии, поскольку это не справляется с проблемой войны, а, наоборот, ее масштабирует. По поводу санкций, то, по словам Подоляка, они работают – и очень эффективно.

"Но нужно преодолевать проблему частных посредников из третьих стран, частично позволяющих обходить санкции", — подчеркивает политик.

Он также опроверг раскол в военно-политическом руководстве страны.

"Оно (руководство — Ред.) находится в постоянном эффективном общении на разных площадках – Ставка, Военный кабинет – и крайне заинтересовано в применении максимально действенных технологий уничтожения российской оккупационной группировки", — пояснил Подоляк.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов обнадежил заявлением по войне в Украине.