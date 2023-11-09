Продал по дешевке: наводчиком ракет на корабль "Аскольд" в Керчи стал российский офицер (фото)

Именно под его руководством из "Ингушетии" российские оккупанты запускали ракеты "Калибр" по гражданским объектам в Украине

Координаты местонахождения корабля "Аскольд" в Керчи, недавно подвергшегося атаке во временно оккупированном Крыму, предоставил украинским военным командир другого российского судна. Сделал это российский офицер за денежное вознаграждение.

Всего за $1500 оккупант помог Силам обороны Украины уничтожить ракетный корабль. Подробности этой спецоперации сообщил телеграмм-канал "Крымский ветер".

Так, речь идет о командире малого ракетного корабля "Ингушетия" 41-й бригады ракетных кораблей и катеров чф рф Александра Ермоленко. Известно, что он родом из Севастополя.

фото https://t.me/Crimeanwind

фото https://t.me/Crimeanwind

Именно под руководством Ермоленко из "Ингушетии" российские оккупанты запускали ракеты "Калибр" по гражданским объектам в Украине.

Сообщается, что за переданную информацию о корабле "Аскольд" он должен был получить $1000. Но выручил $1500.

Напомним, что росСМИ признали удар по их кораблю, ссылаясь на слова Министерства обороны россии.

фото https://t.me/Crimeanwind

фото https://t.me/Crimeanwind

Справка

По данным "Милитарный", корабль "Аскольд" имеет следующие характеристики:

· максимальная скорость хода – 30 узлов;

· дальность плавания – 2500 миль;

· водоизмещение – 860 тонн;

· автономность – 15 суток;

· длина — 60 м;

· ширина – 10 м с 4-метровой осадкой;

· двигатель – два дизельных двигателя М-507Д-1 мощностью по 7 360 киловатт;

Ранее "Телеграф" сообщил, что украинские войска ведут подготовку к атакам по ряду российских регионов, а также по временно оккупированному Крыму этой зимой.