Продал по дешевке: наводчиком ракет на корабль "Аскольд" в Керчи стал российский офицер (фото)
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Именно под его руководством из "Ингушетии" российские оккупанты запускали ракеты "Калибр" по гражданским объектам в Украине
Координаты местонахождения корабля "Аскольд" в Керчи, недавно подвергшегося атаке во временно оккупированном Крыму, предоставил украинским военным командир другого российского судна. Сделал это российский офицер за денежное вознаграждение.
Всего за $1500 оккупант помог Силам обороны Украины уничтожить ракетный корабль. Подробности этой спецоперации сообщил телеграмм-канал "Крымский ветер".
Так, речь идет о командире малого ракетного корабля "Ингушетия" 41-й бригады ракетных кораблей и катеров чф рф Александра Ермоленко. Известно, что он родом из Севастополя.
Именно под руководством Ермоленко из "Ингушетии" российские оккупанты запускали ракеты "Калибр" по гражданским объектам в Украине.
Сообщается, что за переданную информацию о корабле "Аскольд" он должен был получить $1000. Но выручил $1500.
Напомним, что росСМИ признали удар по их кораблю, ссылаясь на слова Министерства обороны россии.
Справка
По данным "Милитарный", корабль "Аскольд" имеет следующие характеристики:
· максимальная скорость хода – 30 узлов;
· дальность плавания – 2500 миль;
· водоизмещение – 860 тонн;
· автономность – 15 суток;
· длина — 60 м;
· ширина – 10 м с 4-метровой осадкой;
· двигатель – два дизельных двигателя М-507Д-1 мощностью по 7 360 киловатт;
Ранее "Телеграф" сообщил, что украинские войска ведут подготовку к атакам по ряду российских регионов, а также по временно оккупированному Крыму этой зимой.