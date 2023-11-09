"Раненых "дохиба": появились впечатляющие фото прилета по базе оккупантов в Скадовске

Предварительно, у россиян много потерь

Информация по прилету во временно оккупированном Скадовске подтверждается. Появились подробные фото с места событий.

Кадры публикуют в сети. Как отмечает известный украинский блогер Сергей Стерненко, "хорошо попали в Скадовске".

Telegram-канал "Крымский ветер", запостил подробные фото, на которых видно, что повреждения в результате удара — колоссальные. Напомним, что, по словам советника мэра Мариуполя, целью являлось расположение захватчиков на одной из местных баз отдыха.

Некоторое здания полностью уничтожены, другие частично. Место оцепили российские военные, а из него вывозят раненых. Среди российских пропагандистов началась паника, которая может свидетельствовать о большом количестве потерь среди оккупантов.

Советник мэра Мариуполя, ссылаясь на информацию с места, пишет, что раненых "дохіба".

"Чую нас ждут интересные некрологи", — пишет он.

Напомним, что, по предварительным данным, удар пришелся по базе отдыха "Лотос" в Скадовске.

Ранее мы писали о том, что ВСУ ударили по носителю "Калибров" в Керчи. Это был новейший корабль "Аскольд". По нему прилетело около трех раз. В сети уже показали, как он выглядит после прилетов.