Удар рф по кораблю в Одессе: в ВСУ раскрыли новые трагические детали

Жизням других раненых ничего не угрожает

В ВСУ раскрыли детали о погибшем моряке, которого убили россияне в результате террористической атаки на гражданское судно возле Одессы. Мужчина был украинцем.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире "Суспільне. Спротив". По ее словам, россияне ударили почти по капитанскому мостику судна под флагом Либерии. В момент атаки там находился лоцман-украинец. Моряк являлся работником Администрации морских портов.

Также ранения получили три других члена экипажа. Их жизни ничего не угрожает.

"Также была информация о травмировании еще одного работника порта. Ранения не критичны, вероятнее всего, баротравма. То, что касается состояния здоровья членов экипажа, госпитализировали только одного, остальные — получили помощь на месте и остались в составе экипажа на борту судна", — сказала спикера.

Само судно, по данным Гуменюк, достаточно сильно пострадало в результате ракетного удара оккупантов.

Напомним, что удар произошел вечером 8 ноября и пришелся по гражданскому судну под флагом Либерии. По данным ВСУ, ранения получили также граждане Филиппин. Подробнее об атаке вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке в первом абзаце.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия атаковала Одесскую область противокорабельными ракетами "Оникс". Удар также был направлен против гражданского судоходства.