ВСУ взорвали российский "аналоговнетный" ЗРК: что известно о новинке

На одну "вундерваффе" у россиян стало меньше

Вооруженные силы Украины уничтожили очередной российский "аналоговнет". Им оказался один из новейших ЗРК.

Об этом рассказал командующий ОСГВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский. Деталей военный не раскрыл, однако заявил, что пораженной целью является ЗРК С-300В4.

Кроме того, в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия выполнили 1241 огневое задание, в результате которых общие потери врага составили 542 человека.

Что такое С-300В4

Данная система ПВО в ВС рф появилась в 2014 году. Сама по себе является дальнейшей модернизацией ЗРК С-300В и З-300ВМ. По данным российской пропаганды, С-300В4 якобы может поражать цели на дальности вплоть до 400 километров, обстреливать одновременно до 24 воздушных целей и наводить на них до 48 зенитных ракет.

Утверждается, что она может защитить от ударов всех типов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробалистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте украинские операторы FPV-дронов поразили свою самую дорогу цель в истории.