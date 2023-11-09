Сколько военных погибло в ДТП на блокпостах: в МВД назвали печальную цифру

Преимущественно, инциденты происходили именно из-за ошибок водителей

С 24 февраля 2022 года, когда началась война россии против Украины, в дорожно-транспортных происшествиях на блокпостах погибли 11 военнослужащих и сотрудников Национальной полиции. Еще 37 человек из состава ВСУ и НПУ получили травмы и ранения.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Антон Страшко в эфире Радио Свобода. По его словам, ДТП преимущественным образом происходили из-за действий водителей.

"Мы говорим о несоблюдении скоростных ограничений, неучете дорожной ситуации, в частности, погодных условий", – пояснил он.

Страшко добавил, что с февраля 2022 количество блокпостов на дорогах значительно уменьшили, но они продолжают оставаться там, где это необходимо. Такая ситуация сохранится до войны, снимать блокпосты на важных дорогах и мостах не планируется.

"Страна находится в состоянии войны, ведутся боевые действия. Блокпосты – основная задача их выявить потенциальных преступников, опасных лиц, диверсионно-разведывательные группы", – напомнил он.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в конце октября на въезде в Киев водитель насмерть сбил военного. Виновник инцидента оказался известным столичным частным адвокатом.

Еще один вопиющий инцидент произошел 26 мая – в тот день судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр на блокпосту сбил нацгвардейца. В ходе следствия выяснилось, что Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения. Судья при этом отказался от обследования и пытался подкупить семью погибшего военного.