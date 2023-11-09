Теперь другая проблема: рф возобновляет экспорт своего бензина, но россиянам не легче

Теперь на ситуацию жалуются уже производители, а не обычные россияне

Власти страны-агрессора готовятся снять запрет на экспорт своего топлива. Теперь у россиян другая проблема.

Об этом пишет Reuters. Причиной такого шага, как утверждают собеседники агентства, стало затоваривание бензином вследствие введенных в сентябре этого года ограничений. При этом снизить объемы производства без дорогостоящей консервации мощностей нефтеперерабатывающие компании не могут.

"Сейчас низкий сезон, мы не можем продавать столько бензина на внутреннем рынке", — жалуется источник.

По данным агентства, экспорт может быть открыт уже со следующей недели.

Напомним, что запрет на экспорт бензина и дизеля россия ввела на фоне стремительного роста цен на горючее в розничной торговле. Цена на топливо для обычных россиян резко ползла вверх, а кроме этого оно было в дефиците. До сих пор цены на заправках там так и не вернулись к весеннему уровню вследствие общей инфляции.

Ранее мы писали о том, что Украину наполняет дешевое топливо с российским следом.