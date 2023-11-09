"Результат больших усилий": ВСУ имеют успех на одном из направлений (карта)

Военные продолжают вести тяжелые бои с оккупантами

Силы Обороны имеют успех в Запорожской области. Речь идет о населенных пунктах Новопрокоповка и Вербовое. Возле последнего украинским защитникам удалось срезать выступление врага.

Сейчас десантники продолжают вести тяжелые бои возле Работиного и Новопрокоповки. Об этом сообщает мониторинговая группа DeepState.

"Битва на Работинском выступе все больше напоминает битву у деревни Пашендейл в Первую мировую. Последняя стала символом солдатского страдания. Данные изменения являются результатом больших усилий и больших потерь с обеих сторон", — говорится в сообщении.

В то же время военный эксперт и полковник запаса Сергей Грабский отмечает, что на отдельных участках Мелитопольского фронта украинские защитники отошли на 200 метров, а на некоторых — продвинулись на 200 метров. Об этом пишет "Укринформ".

"Идут попеременные атаки без особых изменений на карте. Мы пытаемся прорваться в населенный пункт Копани, продолжаем активные боевые действия в районе Новопрокоповки, пытаясь обойти противника и продолжить развить наступление на Токмак, по дороге Т 0408", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал на фронте большой успех. Он намекнул, что украинские защитники смогут добиться существенных результатов.