Это решение Украины: Ермак дал четкий ответ относительно переговоров с россией

Партнеры не давят на Украину в этом вопросе

Недавно западные СМИ сообщили о том, что США и ЕС якобы начали скрыто обсуждать с Украиной возможные переговоры с россией. Но позиция украинской власти остается неизменной — никаких переговоров с агрессором по поводу наших территорий не будет.

Об этом в интервью Наталии Мосейчук заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, подобные тезисы западным СМИ подбрасывают представители россии.

"У нас продолжается война, поэтому я верю в факты. Я ни разу не слышал ни о каком даже не то что давлении, а даже предложении каких-то переговоров. Наши партнеры всегда говорят: когда, как и о чем говорить — это абсолютно решение Украины, украинского народа, украинского руководства. Я могу четко сказать, что при этом президенте никакого "Минска-3" не будет", — подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО без временно оккупированных россией территорий не обсуждается властями ни в одном формате. По словам главы ОП, такие условия для Украины неприемлемы.

"Позиция неизменна — никаких условий относительно наших территорий, нашей независимости, нашего суверенитета… И мы даже сегодня не слышим этого ни от одного из наших партнеров", — подчеркнул Ермак.

По его словам, эти вопросы сегодня не являются предметом обсуждения. По мнению Ермака, такие тезисы систематически подбрасываются россиянами из разных источников. "К сожалению, это подхватывается не только другими СМИ по миру, но, к сожалению, это иногда появляется и в наших СМИ", — подытожил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет никаких тайных переговоров со страной-агрессором. По его словам, этого не произойдет, пока армия России не покинет суверенные территории нашего государства.