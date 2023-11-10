Цена вопроса — iPhone: известный ученый подсказал, как после войны повысить рождаемость в Украине

Врач-генетик предложил выход женщинам после 30 лет, которые боятся беременеть сейчас

Война в Украине усугубляет демографический кризис – кроме смертей и миграции она приводит к уменьшению рождаемости. Известный ученый назвал неожиданное решение проблемы.

Криоконсервация яйцеклеток может помочь женщинам, которые не решаются беременеть сейчас, но боятся, что после войны будет поздно. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал врач-генетик, кандидат медицинских наук, лауреат Государственной премии Украины, вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины Валерий Зукин.

По его словам, наибольшие проблемы в вопросе рождаемости сейчас не медицинские, а социально-психологические: "кто хочет родить ребенка, чтобы с ним потом прятаться в бомбоубежище? ".

С физиологической точки зрения, по словам Зукина, основной проблемой является стресс, в котором постоянно находится все население Украины.

" Можно называть много терминов, но по факту включается эволюционная защита — женщина в стрессе, в опасности, она не будет беременеть ", — отмечает ученый.

В результате уходит время, ведь никто не знает, когда закончится война и страна вернется к нормальной жизни.

" Когда все закончится, тем, кому сейчас 30-35, будет 40. И тогда у нас возникнет проблема — время не вернуть. Выход — криоконсервация яйцеклеток ", — утверждает Зукин.

По его словам, эта процедура относительно доступна и соизмерима со стоимостью айфона.

"Сколько стоит айфон? Это дорого? И сколько людей ходит с айфонами? Так вот, это стоит по цене нового айфона. Тема противоречива, но это шанс внести "страховой взнос", чтобы иметь шанс на своего ребенка потом", — резюмирует ученый.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине после начала полномасштабной войны почти на треть сократилась рождаемость. В среднем ежемесячно в Украине рождается 16,1 тысяч малышей.