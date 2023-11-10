Продолжить род не выйдет: врач-генетик назвал большую проблему с заморозкой спермы военных в Украине

Многие пары надеются на криозаморозку семени, но на самом деле есть нюанс с законами Украины

На войне в Украине гибнет множество украинцев, как военных, так и мирных, — и женщины, и мужчины. Для многих пар становится утешением криоконсервация семени, с помощью которого в случае чего можно будет воспользоваться услугой искусственного оплодотворения.

Однако на самом деле в некоторых случаях заморозка спермы не поможет. Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал врач-генетик, вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины Валерий Зукин.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину часто можно встретить призывы к мужчинам, которые защищают страну или только готовятся пойти воевать, заморозить свою сперму, чтобы можно было сохранить генофонд в случае, если с ним что-то случится.

"Мы делаем это больше для психологической поддержки. Потому что закона о посмертной репродукции нет. Мы законно не сможем использовать сперму погибших военных ", — подчеркнул Зукин.

Он пояснил, что в Верховную Раду Украины еще в октябре 2022 года передали законопроект №8097, который должен урегулировать этот вопрос, однако он пока не принят.

"Юристы говорят, что можно написать нотариально удостоверенное поручение, что жена является распорядителем по данному вопросу. Но есть 787-й приказ Минздрава, которым это не предусмотрено", — подытожил генетик.

Больше о ситуации с генетикой и репродукцией в Украине во время войны читайте в статье по ссылке — Ждать ли нам бэби-бума после войны и что сделать для увеличения населения Украины: ответы известного ученого.